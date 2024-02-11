Одна была изнасилована на чердаке: братьев задержали за похищение двух девушек

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, которые приходятся друг другу двоюродными братьями и подозреваются в совершении преступлений. Родственники похитили двух петербурженок — одна из них впоследствии была изнасилована на чердаке дома, передает Фонтанка.

Женщин подкараулили и избили, когда они возвращались с работы. Нападавшими оказались экс-возлюбленный одной из жертв и его двоюродный брат. После этого парни похитили петербурженок — они отвезли их в Колпино, где потом «поделили». Бывшая одного из злоумышленников осталась с ним наедине, а ее подругу увез обратно в город другой молодой человек.

В итоге та женщина, что осталась в Колпино, была вновь избита и на этот раз еще изнасилована. Все происходило на чердаке дома. Там же потом стражи порядка и задержали похитителя. Затем они вышли на его двоюродного брата. Обе потерпевшие уже написали заявления на обидчиков. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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