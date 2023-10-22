Решается вопрос о возбуждении дела: детские дома проверят после видео с избиением подростка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о необходимости проверить все детские дома на территории региона. Соответствующее поручение поступило после публикации в Сети видео, на котором воспитанница одного из учреждений подвергается унижению и избиению.

Глава области прокомментировал случай издевательства над подростков в Telegram-канале Хоценко о важном. В публикации говорится, что губернатор поручил заместителю председателя правительства и уполномоченному по правам ребенка проверить интернат в Большеуковском районе на предмет неподобающего отношения к воспитанникам. Кроме того, подобные учреждения будут проверены на территории всего региона.

Видео, на котором подросток избивает девочку в детском доме, появилось в Сети. После публикации ролика историей заинтересовались сотрудники Следственного комитета. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве местная жительница избила внучку, пока делала с ней домашнее задание. Бабушка рассердилась на девочку, которая не могла выполнить упражнение.