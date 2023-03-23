Репетиция по хоровому пению в Белгороде довела двух девочек до больницы

В Белгороде на репетиции по хоровому пению двоим девочкам стало плохо. Их увезли в больницу. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru.

По данным источника, в местном Дворце народного творчества дети репетировали выступление. В какой-то момент одной 13-летней девочке стало плохо – ее увезли в больницу. Через определенное время 12-летней девочке тоже стало плохо – ее тоже доставили в медицинское учреждение.

По словам врачей, дети почувствовали недомогание из-за того, что задерживали дыхание в жарком и душном помещении. Сейчас в центре творчества работают сотрудники МЧС, полиции и Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в крови двухлетней девочки нашли наркотики и алкоголь после похода в гости в Москве.

Известно, что пока мать проводила время с родными, дочь была с другими близкими. Когда родительница подошла к ребенку, ей показалось, что дыхание дочери весьма необычное. Девочка не просыпалась.

Приехавшие на вызов медики решили госпитализировать ребенка. Сначала ему поставили диагноз сахарный диабет, потом выяснили, что это не тот диагноз. Потом медики взяли еще несколько анализов и обнаружили в моче синтетическое вещество морфин, а в слюне — 0,2 промилле.