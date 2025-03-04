Рэпера Oxxxymiron* обвинили в растлении несовершеннолетних

Рэпера Oxxxymiron* (настоящее имя — Мирон Федоров*, признан на территории РФ иностранным агентом) обвинили в растлении несовершеннолетних. На это обратил внимание Super.

О своих «опытах» с музыкантом журналисту Насте Красильниковой рассказали две девушки. По их словам, с Федоровым* они познакомились в соцсетях. Одна из них общалась с ним на протяжении трех лет — контакт завязался, когда ей было 13, долго развивался в интернете, а спустя три года закончился изнасилованием со стороны рэпера на его же концерте.

Другая героиня подкаста утверждает, что Федоров* давал ей «задания» и призывал к действиям сексуального характера. Она также показала скрины переписок с якобы музыкантом.

Сам Oxxxymiron* на запрос журналистов, как утверждается, не ответил.

Ранее мы писали о том, что исполнителя обвинили в розыск по уголовной статье.

*признан на территории РФ иностранным агентом