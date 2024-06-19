Рэпера Молодого Калугу задержали в Москве за избиение двух человек

Рэпер, выступающий под псевдонимом Молодой Калуга задержан в Москве. По данным Telegram-канала Baza, он избил у ночного клуба двух человек.

Сообщается, что конфликт у Михаила Калугина (настоящее имя артиста – прим. «Страсти») с другими людьми произошел 15 июня на Бутырской улице. Рэпер поругался с 20-летним парнем, но подробности не раскрываются. Когда аргументы в споре закончились, завязалась драка, в которую вмешался еще один молодой человек.

Разнять парней удалось только сотрудникам правоохранительных органов. Они задержали артиста. Один из пострадавших написал заявление на Михаила. После избиения у него диагностировали ушибленную рану лица. Его другу тоже потребовалась медицинская помощь.

На данный момент, в отношении Калуги возбудили административное дело за хулиганство. Сейчас полиция проводит дополнительную проверку. Не исключено возбуждение уголовного дела.

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