Рэпера Baby Melo облили зеленкой и забрызгали из перцового баллончика в Москве

Неизвестные облили зеленкой рэп-исполнителя, выступающего под псевдонимом Baby Melo. Кроме того, хулиганы забрызгали молодого артиста из перцового баллончика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошел вечером, 9 ноября. 15-летний рэпер гулял на территории района около станции метро «Кузнецкий мост», а после спустился в подземку, чтобы добраться до дома. Но его встретили злоумышленники, которые облили певца зеленкой и забрызгали из перцового баллончика. Неизвестные поспешили скрыться.

Отмечается, что рэпер обратился в полицию и написал заявление.

Ранее мы писали о том, что мужчина посадил приятеля на цепь в погребе из-за оформления ИП. Все случилось во время разговоров с алкогольными напитками. Знакомые выпивали в частном доме. Во время разговора один из них предложил другому оформить его как индивидуального предпринимателя. Но тот отказался и собрался уйти домой. Злоумышленнику не понравился ответ знакомого.