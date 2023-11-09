Мужчина посадил приятеля на цепь в погребе из-за оформления ИП

В Новосибирской области местный житель посадил знакомого на цепь из-за того, что тот отказался оформить статус индивидуального предпринимателя. Мужчины поссорились во время распития алкогольных напитков. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным источника, все произошло в апреле этого года. Приятели выпивали в частном доме. Во время разговора один из них предложил другому оформить его как индивидуального предпринимателя. Но тот отказался и собрался уйти домой.

Злоумышленнику не понравился ответ знакомого. Он догнал его, ударил несколько раз по лицу, а после принес металлическую цепь и пристегнул ее к его ноге. Далее мужчина заставил приятеля спуститься в погреб, где пристегнул второй конец цепи к лестнице.

При этом мужчина заявил, что его друг будет сидеть в погребе до утра, а сам продолжил выпивать. Позже он вернулся к нему и отвел в комнату, где приковал к батарее. При этом отобрал мобильный телефон.

Пострадавший ждал пока злоумышленник уснет и убежал, но телефон забирать не стал. Оказалось, что после этого гаджет сдали в ломбард.

Отмечается, что по факту случившегося возбудили дело по статьям о незаконном лишении свободы и краже. Обвинительное заключение по нему уже утвердили, отметили в ведомстве. Материалы направили в Черепановский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

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