Рэпер провел три дня в реанимации после встречи с ядовитой змеей

В Москве рэпера госпитализировали после укуса ядовитой змеи. Он провел в стенах больницы три дня после встречи с голубой куфией. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел днем 15 января в квартире на Дмитровском шоссе. Музыкант кормил голубую куфию мышатами, когда змея, появившаяся всего четыре недели назад, укусила его за фалангу пальца.

После укуса рэпер немедленно вызвал скорую помощь, не дожидаясь появления симптомов. Его госпитализировали, и врачи провели необходимое лечение, в том числе введение сыворотки и капельницу. Пациент провел три дня в реанимации из-за аллергической реакции, вызванной укусом. Однако аллергия была небольшой, вероятно, из-за маленького возраста змеи, и быстро прошла.

Голубая куфия принадлежала рэперу, который взял ее на передержку от друга, уезжавшего на несколько недель. Музыкант, увлекающийся рептилиями более 15 лет, согласился взять змею без проблем. Сейчас он уже выписан из больницы и находится дома с близкими.

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