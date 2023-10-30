Змея заползла в бунгало Ирины Безруковой на съемках в Китае

Актриса Ирина Безрукова рассказала, как к ней во время съемок в Китае заползла змея. Звезда находилась в бунгало и очень испугалась. Об этом она сообщила в беседе с Пятым каналом.

Артистка много работает, но не только в России. Во время ее пребывания в Китае случилась не очень приятная встреча. По словам Ирины, однажды к ней в бунгало заползла змея. Звезда рада, что она не укусила ее, поэтому госпитализации не понадобилось.

«Там было расстояние под дверью. После того случая стали подкладывать полотенца, чтобы не было повторного инцидента. Потом стала видеть там всяких ящериц, таракашек», — поделилась Безрукова.

К счастью, по признанию актрисы, змея не прилетела с ней в Россию. Напомним, что несколько дней назад в соцсетях обсуждалась новость о том, как российские туристы привезли из Таиланда пресмыкающееся в чемодане. Пара разбирала багаж, и змея выползла из чемодана, напугав всех вокруг. Они вызвали спасателей, которые рассказали, что животное не опасно.