Религиозный экстремист разбил древнеримские статуи из-за «богохульства»

Правоохранители Израиля задержали гражданина Соединенных Штатов, который совершил акт вандализма — мужчина умышленно разбил две древнеримские статуи, созданные во втором веке нашей эры, передает Daily Mail.

Инцидент произошел в Израильском музее в Иерусалиме. Турист из США во время посещения культурного учреждения скинул с пьедесталов две древнеримские статуи — богиню Афину и мифическое существо Грифона.

На допросе в полиции американец объяснил, почему пошел на преступление. По его мнению, языческие скульптуры «противоречат Торе» и являются «богохульными».

В Израильском управлении древностей прокомментировали случившееся в музее. По словам директора учреждения, подобные действия, совершаемые религиозными экстремистами, вызывают у работников сферы древностей глубокую озабоченность.

Ранее жителя Северной столицы отправили в психбольницу за угрозы захватить школу. Мужчина сделал около 20 звонков в экстренные службы.