Петербуржца отправили в психлечебницу за угрозы захватить школу

Сотрудники правоохранительных органов пресекли хулиганские выходки со стороны жителя Северной столицы, который сыпал угрозами в адрес одной из петербургских школ. Мужчину отвезли в отделение, а позже в психиатрическую лечебницу, передает 78.ru.

Петербуржец отметился странным поведением 27 сентября. В тот день он злоупотребил алкогольными напитками и стал терроризировать звонками сотрудников экстренных служб. Мужчина неоднократно угрожал захватить одну из городских школ. Всего он сделал 19 звонков по номеру 112.

Через некоторое время стражи порядка установили местонахождение хулигана с помощью специальных систем, определяющих геопозицию. Им оказался 43-летний местный житель в неадекватном состоянии. В итоге мужчину доставили в полицейский участок. Там его осмотрели медики, которые приняли решение об отправке петербуржца в психбольницу. Правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину, который бегал голым возле екатеринбургской школы. До детей незнакомец добраться не успел.