Известный российский дирижер потерял два миллиона, ответив на звонок мошенников

Известного дирижера Владимира Понькина обманули на два миллиона рублей. Народный артист РФ попал в ловушку телефонных мошенников, которые убедили его взять кредит и перевести средства на другой счет в целях «безопасности». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Все произошло на прошлой неделе, когда 71-летний дирижер находился в командировке в Нижнем Новгороде. Профессору кафедры симфонического дирижирования и струнных инструментов РГУ им. А.Н. Косыгина позвонили неизвестные, представившись сотрудниками Центрального банка России.

Аферисты пытались убедить Владимира Понькина в том, что его сбережения могут в любой момент украсть, поэтому их лучше перевести на «безопасный счет». Как только артист начал верить в легенду злоумышленников, его сразу уговорили взять кредит. Он отправил преступникам 2 000 065 рублей, а после признался, что даже не знал о таком виде обмана.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

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