Рейд может быть связан с отравлением двух подростков: силовики пришли на концерт рэпера Mayot в Петербурге

Петербургские силовики нагрянули на концерт рэпера Артема Никитина, известного как Mayot. По данным Telegram-канала Baza, их визит может быть связан со случаями отравления подростков на подобных мероприятиях.

Так, 22 ноября в Северной столице прошел концерт рэпера Uglystephan. После мероприятия прохожие обнаружили двух парней без сознания. Их состояние оценивалось как тяжелое. Когда подростки пришли в себя, то рассказали, что некий человек продал им неизвестное вещество, от которого стало плохо.

Сегодня перед петербуржцами должен был выступать Никитин, однако концерт так и не начался из-за визита силовиков. На мероприятие в клубе Base было продано полтора тысячи билетов. Возможно, оперативники ищут среди посетителей того самого незнакомца.

Ранее сообщалось, что концерт несовершеннолетнего рэпера Uglystephan отметился чередой инцидентов с участием подростков. Так, фанаты артиста устроили между собой массовую драку.