Наркотическое опьянение, драка, травмы: как прошел концерт 17-летнего рэпера Uglystephan в Петербурге

Концерт несовершеннолетнего рэпера Uglystephan прошел в Санкт-Петербурге и отметился чередой инцидентов с участием подростков. Так, во время выступления молодые зрители устроили массовую драку, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

В клубе, где выступал 17-летний артист, не менее 20 его фанатов подрались между собой. О пострадавших в результате конфликта пока не известно.

Кроме того, во время концерта некий зритель попытался попасть в молодого рэпера бутылкой, но промахнулся. Хулигана искали 20 минут, однако так и не нашли.

После шоу из клуба попали в больницу трое подростков. По предварительным данным, несовершеннолетние отравились неизвестным наркотическим веществом.

Еще одна фанатка рэпера попала в медучреждение с травмой пальца. Там она устроила скандал, а после скрылась в неизвестном направлении.

Ранее мужчина купил наркотики на концерте рэпера Паши Техника в Москве. В отношении жителя столицы возбудили уголовное дело.