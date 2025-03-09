Арестованы двое подозреваемых: туристку и гида изнасиловали, когда они наблюдали за звездами в Индии

В Индии расследуют нападение на группу туристов. К путешественникам подъехали неизвестные, которые сначала избавились от мужчин, а потом изнасиловали женщин, передает The Guardian.

По данным СМИ, все произошло в городе Коппал. Там отдыхали трое мужчин, женщина и гид. Туристы наблюдали за звездным небом. В какой-то момент к ним подъехали неизвестные. Они потребовали деньги, из-за чего начался конфликт.

В итоге злоумышленники столкнули в ближайших канал, а их спутниц изнасиловали. Один из мужчин утонул. Его тело обнаружили позже. Двое других туристов спаслись.

По подозрению в совершении преступления задержаны двое. Местные правоохранители устанавливают обстоятельства и детали нападения.

Ранее в Индии 44-летний турист погиб после встречи с пчелами. Он начал спасаться от насекомых и неудачно упал.