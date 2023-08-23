Регулярно насиловали и избивали: четырехлетняя девочка погибла из-за загулов матери

В Тыве четырехлетняя девочка погибла из-за загулов матери, об этом сообщает mk.ru. Как стало известно журналистам, девочка родилась в неблагополучной семье и практически всю жизнь мучалась от регулярных побоев.

Матерью ребенка является 34-летняя жительница села в Тыве Алла Ш. (имя изменено). Она не заботилась о ребенке и увлекалась алкоголем. Об ужасных условиях содержания девочки сообщила ее опекунша Татьяна, которая перевезла ребенка из Кызыльской республиканской больницы в Москву.

По словам женщины, мать девочки нигде не работает, однажды ее дочь нашли в канаве зимой, а сама Алла могла пропадать на несколько дней. При этом полтора года назад девочка попала в больницу с диагнозом «выпадение прямой кишки». Тогда дело замяли и в причинах возникновения болезни разбираться не стали. Хотя Татьяна утверждает, что ее знакомая, которая училась на врача, намекнула на изнасилование.

Последний раз девочка попала в больницу с хроническим заболеванием почек, которое стало причиной смерти малышки. По словам Татьяны, мать не одевала дочь, а зимой в их доме было холодно из-за выбитых стекол.

Супруг Татьяны, который является дедушкой девочки, несколько раз пытался оформить опеку над внучкой, но сначала планы испортил арест, под который он попал из-за наезда на человека, а потом и мать, отказавшаяся передавать ребенка.

По рассказам соседей неблагополучной семьи, когда мать узнала о случившемся, она пообещала родить еще одного ребенка.

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