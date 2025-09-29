Регулярно грубят, нападают на взрослых и воруют: малолетние хулиганы избили ногами инвалида в Ленобласти

Банда малолетних хулиганов объявилась в ЖК «Чистый ручей» на территории Ленобласти. Несовершеннолетние агрессоры регулярно доставляют неудобства местным жителям и их детям. Последней жертвой группы подростков оказался инвалид, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости.

Нападение на мужчину произошло на глазах у прохожих. Они стали свидетелями картины, как юные бандиты избивают ногами пострадавшего. Последний, по всей видимости, сделал ребятам замечание.

По словам местной жительницы, подростки регулярно демонстрируют противоправные поведения. Они постоянно грубят, нападают на взрослых и воруют. У ребенка женщины хулиганы украли самокат. Спустя время они провернули то же самое, но с техникой других семей.

«Мы потом на машине ездили, нашли его в кустах, а потом через две недели они украли из подъезда три электросамоката», — рассказала жительница Ленобласти.

Замешанные в совершении преступлений подростки, предположительно, из многодетной семьи. Они постоянно находятся на улице, даже зимой одеты не по погоде и, скорее всего, не посещают школу.

Ранее сообщалось, что в Уфе взрослые избили шестерых подростков. Один из пострадавших попал в больницу с переломом.