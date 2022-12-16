Редчайшее ЧП: температура на борту российского «Союза» поднялась до 50 градусов

Источник сообщил о повышении температуры в пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз МС-22» до 50 градусов. Специалисты предпринимают различные попытки ее снизить.

Собеседник сообщил: «Температура внутри «Союза» в связи с выходом из строя системы охлаждения поднялась уже до 50 градусов Цельсия».

До этого другой источник РИА Новости предупреждал, что из-за аварии приборы могут выйти из строя. Перед ЧП система терморегулирования поддерживала правильную температуру и влажность там.

В «Роскосмосе» сообщали, что угрозы МКС и ее экипажу нет.

В 2021 году актриса Юлия Пересильд году совершила полет на МКС ради съемок фильма. Недавно она пожаловалась на проблемы со здоровьем.