Совершившая полет на МКС Юлия Пересильд пожаловалась на проблемы со здоровьем

Актриса Юлия Пересильд, которая в 2021 году совершила полет на МКС, пожаловалась на проблемы со здоровьем. В последнее время ее мучают боли в шее, спине, голове.

Звезда кино так описывает состояние: «Когда разваливаешься на куски, когда болит спина, шея и голова одновременно, когда уже перестаешь замечать, что ты ходишь сгорбившись…».

У Пересильд есть способ восстановиться – помогают упражнения по пилатесу с тренером.

Напомним, 5 октября 2021 года актриса вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым отправилась в космос для работы над фильмом «Вызов». 17 октября экипаж вернулся на Землю и прошел реабилитацию.

ФОТО: Roscosmos Space Agency/Associated Press/East News