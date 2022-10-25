09:57, 25 октября 2022
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Совершившая полет на МКС Юлия Пересильд пожаловалась на проблемы со здоровьем
Актриса Юлия Пересильд, которая в 2021 году совершила полет на МКС, пожаловалась на проблемы со здоровьем. В последнее время ее мучают боли в шее, спине, голове.
Звезда кино так описывает состояние: «Когда разваливаешься на куски, когда болит спина, шея и голова одновременно, когда уже перестаешь замечать, что ты ходишь сгорбившись…».
У Пересильд есть способ восстановиться – помогают упражнения по пилатесу с тренером.
Напомним, 5 октября 2021 года актриса вместе с режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым отправилась в космос для работы над фильмом «Вызов». 17 октября экипаж вернулся на Землю и прошел реабилитацию.
ФОТО: Roscosmos Space Agency/Associated Press/East News
Источник:7дней.ru
Автор:Лилия КараеваТеги: