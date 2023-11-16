Избивал и закрывал в погребе: фермер из Хакасии семь лет держал в рабстве трех человек

В Хакасии фермера подозревают в использовании рабского труда. Как пояснили в региональном СК, он заставлял насильно работать на него трех человек на протяжении семи лет.

В 2016 году директор крестьянско-фермерского хозяйства подыскал двух мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни. Он предложил им работу, пообещав регулярно платить зарплату. Однако, по факту, фермер удерживал силой потерпевших — угрожал им и наносил побои. Они, в свою очередь, выполняли работу на ферме.

«Подозреваемый отбирал у потерпевших личные документы, заставлял ежедневно работать на ферме по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе», — пояснили в ведомстве.

Работники неоднократно пытались сбежать, но так как они находились в удаленных населенных пунктах, подозреваемый возвращал их обратно. Все это продолжалось на протяжении семи лет.

Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании ему меры заключения под стражу.

Напомним, ранее в России раскрыли банду работорговцев. Они занимались продажей людей в Ставропольском крае.