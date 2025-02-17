Рецепт из TikTok: школьники начали получать серьезные травмы после опасных экспериментов

В Санкт-Петербурге уже несколько несовершеннолетних оказались в больнице из-за «взрывного» рецепта в TikTok. Школьники создают опасные предметы, а затем кидаются ими на улице, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Очередной случай травмирования зафиксирован на Катерников. Там 12-летний мальчик использовал рецепт из приложения, чтобы приготовить опасную жидкость, а после начал трясти ее на улице. Капли попали ребенку в глаза. С ожогом роговицы он попал в больницу. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Еще один подобный случай произошел с 13-летним школьником. Он изготовил огненную бутылку, а затем оказался в больнице. У него диагностировали травмы глаз и лица.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье школьник едва не потерял зрение из-за тренда в TikTok. Он получил ожоги глаз и лица.