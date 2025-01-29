Пытался повторить тренд из TikTok: школьник получил ожоги лица и глаз из-за химикатов

В Подмосковье увеличилось число пострадавших среди подростков, которые пытаются повторить тренд из TikTok. В центр Рошаля поступили уже 4 пациента с похожими травмами. Последним из них оказался 16-летний юноша, передает Telegram-канал Baza.

Подростка доставили в больницу Красногорска с термическим ожогом глаз, лица и шеи. В разговоре с медперсоналом парень рассказал, что пытался повторить один тренд из TikTok. Он смешал фольгу и средство для прочистки труб. В результате реакции химикаты полетели в лицо юноше.

У пострадавшего диагностировали ожоги второй степени. Пациенту провели операцию. Врачам удалось спасти подростку зрение. Сейчас он проходит необходимое лечение в стационаре.

Ранее в Башкортостане школьник отпил из найденной на улице бутылки и попал в больницу. У несовершеннолетнего стало жечь во рту и животе.