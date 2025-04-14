«Ребенок загорелся»: российскую школьницу едва не убило током из-за селфи

13-летняя девочка получила удар током в Волгограде, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда. Пострадавшую с тяжелейшими ожогами увезли в больницу.

Все произошло вечером 13 апреля на железнодорожной станции Спартановка. Школьница в погоне за красивым фото залезла на вагон поезда. В итоге она получила сильный удар током и серьезные ожоги.

«Ее ударило током, ребенок загорелся. Видели на месте реанимацию. Пострадала девочка очень сильно», — рассказали очевидцы изданию «Блокнот».

Местные жители возмущены, что на станции месяцами простаивают вагоны. По их мнению, они создают опасность для детей и затрудняют доступ к работе и учебным заведениям.

В СУ на транспорте СК России подтвердили факт случившегося. Девочку увезли в больницу. О ее состоянии не уточняется.

Ранее в Рязанской области пятимесячный младенец упал к батарее и погиб от ожогов. Малыш пролежал около радиатора несколько часов.