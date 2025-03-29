Несколько часов пролежал у радиатора: пятимесячный младенец умер от ожогов

В Рязанской области выясняют обстоятельства смерти пятимесячного младенца. Малыш пролежал несколько часов около радиатора и погиб от ожогов, передает rzn.aif.ru.

По информации СМИ, мальчик рос в селе Инякино Шиловского района. Ребенок упал к батарее, а мать якобы не слышала, как он закричал. Медики не смогли спасти несовершеннолетнего.

Жители села считают семью, где умер мальчик, неблагополучной. Пошли слухи, что мать злоупотребляет алкоголем. Однако сама женщина опровергает эти предположения.

В органах опеки семья не числится как неблагополучная. Женщина воспитывает еще несколько детей. Самому старшему из них шесть лет. Уголовным делом по факту случившегося заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в Коми шестилетний мальчик умер от обезболивающего пластыря. Он стал задыхаться после того, как обновил его.