Ребенок вышел на карниз и чудом остался жив

Маленький ребенок, появившийся в окне жилого комплекса в Санкт-Петербурге, вызвал беспокойство у местных жителей. До падения вниз оставалось совсем чуть-чуть, но прохожие быстро заметили малыша.

Как пишет Фонтанка, две женщины утром проходили по улице и, подняв глаза наверх, увидели ребенка на карнизе. Рядом не было родителей, а малыш держался лишь за раму.

Одна женщина сняла пальто, думая, что сможет поймать ребенка. Другая прохожая быстро набрала службу экстренной помощи.

Женщины начали аккуратно разговаривать с ребенком, спрашивая, где его мама, и говоря, что она его ищет. Их присутствие заставили ребенка заплакать. После этого плача, родители внутри квартиры побежали за ребенком. Они сняли его, но прохожие не увидели их лица.

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