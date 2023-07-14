Подсыпала в кашу токсичное вещество: воспитательница отравила 25 детей в саду

13 июля бывшую воспитательницу детского сада, которая отравила 25 детей нитритом натрия, казнили по решению народного суда средней ступени города Цзяоцзо. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на издание «Пэнпай».

В марте 2019 года в детском саду города Цзяоцзо произошло массовое отравление. Полиция провела расследование и выяснила, что воспитательница Ван Юнь добавила в кашу детей нитрит натрия. 25 дошкольников пострадали, один из них скончался после 10 месяцев лечения.

«Преступник по «делу об отравлении воспитательницы детского сада, повлекшим смерть маленького ребенка» был казнен в соответствии с законом 13 июля», – передает «Пэнпай».

Родители так и не приняли извинений от бывшей воспитательницы. Как оказалось, женщина пошла на преступление из-за конфликта с коллегой.

Также следователи узнали, что еще в 2017 году Ван Юнь отравила своего мужа, подсыпав в его напиток то же самое вещество. Мужчина тогда получил отравление средней тяжести.

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