Прохор Шаляпин пообещал сдать в детский дом ребенка от Анастасии Волочковой

Певец Прохор Шаляпин пообещал сдать ребенка от балерины Анастасии Волочковой в детский дом ради получения квартиры. Музыкант отметил, что в Москве сиротам дают жилье.

Соответствующий комментарий Шаляпина приводит Teleprogramma.pro. Певец высказался по поводу слухов о беременности балерины. Напомним, в ряде источников появилось заявление о беременности, якобы сделанное балериной.

Исполнитель признался: ему ничего об этом неизвестно.

«Если она забеременела, то родит ребенка. Сдадим его в детский дом, ему дадут однокомнатную квартиру. Потому что Москва сирот обеспечивает однокомнатными квартирами», - высказался Шаляпин.

По мнению музыканта, ребенку нужна самостоятельная жизнь. Шаляпин готов приезжать к нему и фотографироваться для соцсетей.

«Ребенок будет счастлив, потому что у него такие замечательные и добрые родители. К тому же обеспечили его в будущем квартирой», — посмеялся над слухами Шаляпин.

Ранее Волочкова и певец признавались друг другу в любви. Вместе они посетили банный комплекс в Одинцово. Балерина также заявляла, что Прохор хочет троих детей.