Ребенок выл от боли: мать наказала сына за побег из дома, пустив залп перца ему в лицо

В Калининграде мать распылила сыну в лицо содержимое перцового баллончика за побег из дома на два дня. В полицию и скорую женщина не пожелала обращаться. Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, подросток ушел от матери 15 июня и не вернулся. Первое время россиянка никак не реагировала и отказывалась давать ориентировки на него, но через двое суток все-таки сообщила сотрудникам правоохранительных органов о пропаже ребенка. После этого его практически сразу вернули домой, но там его ждали не с распростертыми объятиями, а с перцовым баллоном.

Разъяренная мать обожгла сыну лицо, тем самым наказав его за проступок. Соседи семьи рассказывали, что слышали, как школьник выл от боли. Однако медиков женщина вызывать отказалась. Не заставили ее и угрозы обращения в полицию остальных жильцов дома. Она разругалась с ними и ушла вместе с несовершеннолетним до приезда врачей. После произошедшего очевидцы написали на нее жалобу в правительство Калининградской области.

Ранее в Крыму мать вместе с бойфрендом занялись сексом на глазах у ребенка ради эксперимента. Теперь им грозит тюремный срок.