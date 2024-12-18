Задержаны родители, которые кормили трехлетнюю дочь только молоком и виноградом

В Польше задержали родителей, которые кормили трехлетнюю дочь грудным молоком и фруктами, преимущественно виноградом. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии – она крайне истощена.

Подробности сообщает Газета.Ru.

В больницу обратились 45-летний мужчина и его 43-летняя жена. Они рассказали, что дочь перестала есть и не идет на контакт.

15 декабря девочку госпитализировали. Она весила 8 кг, хотя для ее возраста это в два раза ниже нормы.

Выяснилось, что родители ребенка – веганы. Они заставили дочь соблюдать ограничительную диету – рацион ребенка в основном состоял из винограда, а также грудного молока. Прививки дочери не ставили.

Возбуждено дело об опасности для жизни и здоровья ребенка.

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