Ребенок в критическом состоянии: немецкая овчарка напала на спящего в коляске младенца

Врачи борются за жизнь ребенка в Новой Москве, который пережил нападение немецкой овчарки. Животное вытащило младенца из коляски и стало терзать на снегу, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел накануне, 9 декабря, в поселении Сосенское. Вечером мать оставила ребенка в коляске на улице и забежала на пару минут домой. Поблизости находилась немецкая овчарка. Когда женщина вернулась, то увидела, что собака вытащила малыша из коляски на снег и начала терзать.

В итоге ребенка удалось отбить. Со множественными травмами пострадавшего несовершеннолетнего доставили в больницу. При осмотре у него диагностировали множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга с кровоизлиянием. Сейчас за жизнь юного пациента борются врачи.

Ранее в Орске бродячие собаки едва не загрызли женщину. Горожанке удалось спрятаться от агрессивных животных в машине.