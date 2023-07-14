Ребенок случайно коснулся металлической трубы и умер от удара током

В Кемеровской области девочка восьми лет умерла от удара током. Об этом сообщает РЕН ТВ.

О случившейся трагедии рассказал отец ребенка. Именно он вызвал дочери скорую помощь.

«По предварительным данным, девочка случайно коснулась до металлической трубы, в которой находился электрический кабель под напряжением 220 вольт», – цитирует РЕН ТВ источника.

Когда медики приехали на место происшествия, ребенок был уже мертв. По факту произошедшей ситуации возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее стало известно, что в Подмосковье восьмилетний мальчик случайно задел ковшик с горячей водой и получил ожог полового органа. Врачи уже оказали ребенку необходимую помощь.