Ребенок серьезно повредил пальцы рук, засунув их в мясорубку
В Башкирии годовалый мальчик получил травмы пальцев рук после мясорубки.
Годовалого ребенка госпитализировали в детское медучреждение с травмами руки после того, как он засунул пальцы в работающую электромясорубку. Неприятный инцидент произошел в Башкирии.
Оказалось, что мальчик был в квартире вместе с родителями, однако они не досмотрели, и ребенок случайно засунул пальцы в мясорубку. Скорая помощь была вызвана, и мальчика экстренно доставили в больницу. При помощи внутривенного наркоза удалось освободить его руку от мясорубки.
Отмечается, что травматологи-ортопеды провели осмотр раны и наложили гипсовую лангету.
На данный момент мальчик находится под пристальным наблюдением медиков. После заживления раны ребенку будет нужна реконструктивная пластика руки.
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