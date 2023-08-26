Ребенок серьезно повредил пальцы рук, засунув их в мясорубку

Годовалого ребенка госпитализировали в детское медучреждение с травмами руки после того, как он засунул пальцы в работающую электромясорубку. Неприятный инцидент произошел в Башкирии.

Оказалось, что мальчик был в квартире вместе с родителями, однако они не досмотрели, и ребенок случайно засунул пальцы в мясорубку. Скорая помощь была вызвана, и мальчика экстренно доставили в больницу. При помощи внутривенного наркоза удалось освободить его руку от мясорубки.

Отмечается, что травматологи-ортопеды провели осмотр раны и наложили гипсовую лангету.

На данный момент мальчик находится под пристальным наблюдением медиков. После заживления раны ребенку будет нужна реконструктивная пластика руки.

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