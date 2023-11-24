Ребенок с купленным билетом не попал на рейс «Победы» из-за отсутствия мест

Ребенок с купленным билетом не смог попасть на рейс авиакомпании «Победа» из Тюмени в Москву. У девочки был билет, но после рассадки пассажиров свободных мест не оказалось.

Подробности приводит сайт 72.ru. Об инциденте изданию рассказала мать ребенка.

По ее словам, семья приехала в аэропорт за 20 минут до окончания регистрации на рейс.

«Представители компании сказали, что надо подождать, может, после рассадки пассажиров появится место. Не нашлось», - сообщила женщина.

Дальше было предложено оформить бумаги, касающиеся правил компании в части перевозок.

«В итоге нам пообещали вернуть деньги за билеты», - рассказала мать девочки. Потраченная на билеты сумма придет в течение 12 дней.

Семья сразу оформила ребенку другой билет, но рейс был только на следующий день. В итоге первый в жизни ребенка полет все-таки состоялся, но самолет вылетел с опозданием на два часа.

Издание обратилось за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что женщина устроила скандал на рейсе в Россию из-за наличия на борту детей.