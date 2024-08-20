Изуродованная после пластики мама Виктории Бони требует от врача 195 млн рублей

Мама блогера Виктории Бони, получившая вместо подтяжки лица глубокие рубцы на шее, подала в суд на пластического хирурга Максима Иванчука. Сумму компенсации оценили в 195 миллионов рублей.

По данным Telegram-канала Mash, врач мог прооперировать 68-летнюю Галину Ивановну в Дубае без лицензии.

Матери Бони сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. В результате действий хирурга у женщины начался некроз тканей и пропала подвижность шеи. Сам Иванчук объяснил осложнения возрастом пациентки и предложил исправить все бесплатно.

По данным канала, Иванчук окончил мединститут на Украине и несколько лет работал в ОАЭ, где якобы владел собственной клиникой. За операции он брал от 20 до 250 тысяч евро.

Адвокат, представляющий интересы Бони, направила запросы в госорганы Эмиратов с требованием проверить наличие лицензии у Иванчука. Кроме того, хирурга заподозрили в аренде помещений у местной клиники. Если доктор не предоставит документы, ему и его ассистенту грозит уголовная ответственность и лишение права заниматься медицинской деятельностью пожизненно.

Отмечается, что ранее Иванчук делал пластику и самой Виктории, поэтому она рекомендовала его своей матери и, по ее словам, заплатила за операцию 9 миллионов рублей.

Ранее Виктория Боня впервые показала лицо матери после неудачной пластической операции. На опубликованном снимке крупным планом изображена шея матери Виктории, изуродованная грубыми фиолетово- красными рубцами от подбородка до уха.