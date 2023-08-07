Ребенок попал в больницу с ожогами 60% тела после посещения автосервиса с отцом в Петербурге

Восьмилетнего мальчика госпитализировали с ожогами в Санкт-Петербурге — несовершеннолетний загорелся в автосервисе, пока его отец занимался ремонтом автомобиля. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов, пишет Фонтанка со ссылкой на первоисточник.

События, едва не закончившиеся трагедией для школьника и его родителей, произошли вечером, около 20:00 по московскому времени, 6 августа. По предварительным данным, мальчик оказался в автосервисе вместе с отцом на Заповедной улице. Глава семейства беседовал со слесарем насчет ремонта машины, пока сын играл с палкой. В какой-то момент ребенок поджег деревяшку и пламя перекинулось на него.

Отец услышал крики мальчика, когда на нем уже горела одежда. Огонь удалось потушить; несовершеннолетнему петербуржцу потребовалась экстренная помощь врачей. В больнице у него зафиксировали ожоги 60% тела. Сейчас состояние юного пациента оценивается как тяжелое. Сотрудники Следственного комитета приступили к выяснению деталей инцидента.

Ранее в Москве 14-летний подросток погиб во время купания в канале. Оказалось, что мальчик не рассчитал свои силы, планируя доплыть до статуй дельфинов.