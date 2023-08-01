Хотел увидеть дельфинов: ребенок утонул в канале имени Москвы

31 июля 14-летний мальчик утонул во время купания в канале имени Москвы. Выяснилось, что подросток хотел доплыть до статуй, которые располагаются посередине водоема, однако он не рассчитал свои силы. Об этом сообщает mk.ru.

Днем компания из десяти школьников отправилась на Хлебниковский пляж. Они все вместе играли рядом со входом в акваторию. Затем четверо ребят решили отделиться и доплыть до статуй дельфинов, которые были установлены в воде. В какой-то момент один ребенок отстал от друзей.

Когда трое подростков достигли своей цели и остановились перевести дух, они заметили, что отставший мальчик скрылся из виду. Один из приятелей начал нырять и искать ребенка под водой, но ничего не вышло.

Все четверо приплыли обратно к берегу и стали звать на помощь. Тогда незнакомая девушка, которая отдыхала на пляже, позвонила на 112. Вскоре на место происшествия подъехали сотрудники водной полиции, МЧС и водолазы. Тело мальчика нашли быстро.

Родителям трагическую новость сообщили друзья погибшего. На пляж сразу прибыл отец ребенка. По словам школьников, он только учился плавать.

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