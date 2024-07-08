Отец принес в больницу мертвого 5-месячного сына, которого утопил в ванной
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В Москве отец утопил пятимесячного сына во время купания. Когда ребенок уже не дышал, мужчина принес его в больницу, но отказался отдавать тело врачам. Об этом сообщает ИА Регнум.
По данным источника, 29 июня москвич пришел на подстанцию скорой помощи с мертвым младенцем. Медики попытались забрать у него мальчика, чтобы провести освидетельствование, однако мужчина отказался им его отдавать. Отмечается, что он был в шоке и не верил в произошедшее.
Врачи вызвали полицию, и сотрудники правоохранительных органов смогли забрать у россиянина погибшего ребенка. На допросе мужчина рассказал, что купал сына, но произошел несчастный случай. По его словам, он посадил малыша в воду, а затем отошел в другую комнату, в которой случайно уснул из-за усталости. Проснувшись, он сразу же направился в ванную и увидел, что его ребенок утонул.
В отношении родителя возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент он находится под подпиской о невыезде.
Ранее в Курске отец поджег девятилетнего сына в качестве наказания за проступок.