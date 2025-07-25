Ребенок погиб при взрыве бытового газа в многоэтажке в Саратове

В Саратове в многоквартирном жилом доме произошел взрыв бытового газа и обрушились четыре этажа здания. В результате происшествия погиб ребенок.

Как сообщает Регнум, начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин подтвердил информацию о гибели несовершеннолетнего. Подробности в настоящий момент не разглашаются.

Кроме того, по предварительным данным, есть еще двое погибших – это женщина и мужчина.

Под завалами могут находиться минимум 10 человек. Часть дома обрушилась на прохожих — среди них есть пострадавшие.

По данным Telegram-канала Mash, квартиры углового подъезда обрушились с 1 по 10 этаж. Всех жильцов эвакуируют из-за угрозы дальнейшего обрушения.

Ранее сообщалось, что дом на улице Генерала Тюленева в Москве восстановили спустя месяц после взрыва.