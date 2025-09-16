Ребенок погиб после нападения волка во время семейного ужина

В Индии волк напал на пятилетнюю девочку и утащил в лес. На следующий день тело ребенка было найдено в 800 метрах от дома. Об этом сообщает издание Times of India.

Трагедия произошла в деревне Парагпурва штата Уттар Прадеш. Семья ужинала на улице. Когда мама девочки зашла в дом за мобильным телефоном, хищник атаковал ребенка.

Спасать дочь бросился ее отец и дядя. Но в темноте мужчины не смогли догнать животное. Тело девочки со множественными ранами было обнаружено на следующее утро на поле, примерно в 800 метрах от дома.

Как сообщили изданию в местном лесном департаменте, нападение волка было подтверждено в ходе расследования. В районе, где произошел инцидент, усилено патрулирование. Власти установили ловушки для поимки хищника.

Ранее мы писали о том, что в Индии 19-летний студент зашел в реку, чтобы умыться и на него напал крокодил.