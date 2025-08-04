Ребенок плакал и звал на помощь: россиянин избил палкой мальчика, обидевшего его дочь

В Уфе мужчина напал на мальчика, который обидел его дочь. Действия россиянина зафиксировала камера. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В распоряжении СМИ оказалось видео, на котором мужчина гнался за ребенком. Он замахнулся на него ногой, а после того, как мальчик упал, он ударил его палкой. Пострадавший кричал, что дочь обидчика его уже простила. Он громко плакал и звал на помощь.

Защитили ребенка проходившие мило женщины. Одна из них подошла к мужчине и оттолкнула его от мальчика.

Сообщается, что нападение произошло во дворе дома на улице Кольцевой. На данный момент нет информации о том, нашла ли мужчину полиция или нет.

Ранее в Тюмени толпа мужчин избила безногого бойца СВО. По информации СМИ, конфликт произошел из-за того, что военный случайно задел одного из посетителей бара.