Ребенок перевел аферистам больше 200 тысяч рублей с карты отца в надежде получить игровую валюту

В Северной столице мошенники обманули десятилетнюю девочку, пообещав ей перевести виртуальную валюту для компьютерной игры. В итоге с карты ее отца списалось больше 200 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Аферисты связались со школьницей по телефону и предложили ей бесплатно перевести виртуальную валюту для игры, если та, в свою очередь, продиктует номер отца и назовет цифры из сообщения.

Девочка сделала все, как ей сказали, после чего ее отец лишился 202 тысяч рублей. На следующий день родитель узнал об отсутствии денег, обратив внимание на списания со счета. Россиянин сразу пошел в полицию.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас стражи правопорядка заняты поисками злоумышленников.

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