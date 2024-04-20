Ребенок перечислил мошеннику 300 тысяч рублей с маминой карты на «прокачку» аккаунта в игре

Девятилетний мальчик из Клина перечислил мошеннику 300 тысяч рублей на аккаунт в компьютерной игре. Ребенок взял деньги с маминой карты, передает РЕН ТВ.

Так, жительница Клина увидела сообщение о блокировке личного кабинета в приложении банка. Через неделю гражданка пришла разбираться в произошедшем в офис финансовой компании. Сотрудники объяснили, что ее карту пришлось заблокировать в связи с сомнительными переводами денежных средств.

Через некоторое время сын женщины признался, что перевел с ее телефона 300 тысяч рублей неизвестному человеку, чтобы «прокачать» аккаунт в игре. Аферист связался с ребенком через Telegram.

Неизвестный мужчина получил деньги и перестал выходить на связь. Как отмечает мальчик, аккаунт в игре никак не изменился.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области полицейские накрыли группу технарей, сбывавших SIM-карты мошенникам. В квартире одного из задержанных стражи правопорядка обнаружили 7 тысяч SIM-карт и 600 тысяч рублей заначки.