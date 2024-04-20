7 тысяч SIM-карт и 1,5 миллиона заначки: полиция накрыла группу технарей, помогавших обкрадывать пенсионеров

В Ленинградской области задержали технарей, которые помогали мошенникам обманывать пенсионеров. Мужчины покупали и регистрировали SIM-карты, а после сбывали их аферистам. Об этом сообщает 78.ru.

Стражи правопорядка нашли в квартире у 38-летнего уроженца Узбекистана более 2,5 тысяч SIM-карт, а также шлейфы для их активации и несколько мобильных телефонов. Кроме того, дома у мужчины хранилось 1,5 миллиона рублей.

После этого полицейские провели обыск в другой квартире, где обнаружили 7 тысяч SIM-карт, шлейф для активации, смартфоны, ноутбуки, банковские карты и заначку в виде 600 тысяч рублей, долларов и евро. Так, в пособничестве мошенникам подозревают еще 32-летнего мужчину.

Известно, что в октябре прошлого года правоохранители нашли пятерых технарей, сбывающих SIM-карты преступникам. В скором времени решится вопрос о мере пресечения для новых подозреваемых по уголовному делу.

Ранее мы писали, что 93-летняя вдова Николая Крючкова может оказаться на улице из-за действий квартирных мошенников.