Ребенок остался инвалидом: Камала Харрис сбила 13-летнюю девочку и скрылась с места аварии

Кандидат в президенты США Камала Харрис в 2011 году сбила девочку-подростка и скрылась с места аварии. 13-летний ребенок остался после случившегося инвалидом. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕБОЖЕНА» со ссылкой на иностранные СМИ.

Источники выяснили, что от действий Харрис пострадала темнокожая девочка Алиша Браун. Сейчас она прикована к инвалидному креслу.

Отмечается, что 13 лет назад Камала наехала на двух пешеходов. Видя, что девочке требуется медицинская помощь, она осознанно покинула место аварии. А после этого, как рассказала Алиша, в больницу, где она лежала, пришли люди Харрис и стали угрожать ее матери, чтобы она не обращалась в суд и не подавала заявление в полицию.

Родительница ребенка испугалась и не стала придавать историю огласке. Но недавно женщина скончалась, и Алиша Браун решила обо всем рассказать.

Ранее еще одни музыканты запретили Дональду Трампу использовать песни в предвыборной кампании. С претензиями к политику выступила группа ABBA.