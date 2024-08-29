ABBA запретила Дональду Трампу использовать песни группы в предвыборной кампании

Группа ABBA отреагировала на использование музыки коллектива в предвыборной компании Дональда Трампа. Артисты отметили, что не давали на это разрешение. Об этом сообщает газета Västerbottens-Kuriren.

Звукозаписывающая компания Universal Music Group выступила с заявлением, что официально команда Трампа не обращалась с запросом на воспроизведение музыки ABBA на митингах. Напомним, что песни «The Winner Takes It All» и «Money, Money, Money» звучали на мероприятии в городе Сент-Клауд.

«Вместе с участниками ABBA мы потребовали, чтобы такое использование было немедленно прекращено», - сказано в заявлении компании.

К слову, ABBA не первые, кто запретил Трампу использование музыки в ходе предвыборной кампании. До группы претензии высказали Селин Дион и The Rolling Stones.

Напомним, что Дональд Трамп баллотируется на пост следующего президента США. Выборы состоятся в ноябре этого года.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Марку Цукербергу тюрьмой.