Ребенок не выдержал семичасовой перелет и умер, чуть-чуть не дожив до приземления в Москве

Трехлетний мальчик умер на руках отца на рейсе Владивосток-Москва. Ребенок чуть-чуть не дожил до приземления.

Происшествие произошло в январе, но стало распространяться только сейчас. У маленького жителя Уссурийска была диагностирована опухоль головного мозга.

Ему провели операцию в медцентре ДВФУ, но потом произошел инсульт. Малыша госпитализировали в онкологическое отделение краевой больницы. Однако там решили, что нужна операция по пересадке костного мозга в Москве.

Ребенка отправили в семичасовой полет вместе с отцом, но без сопровождения врачей. На борту мальчику стало плохо – по всей видимости, сказались перепады давления. Как пишет сайт kp.ru, ребенка могли спасти, будь на борту реаниматолог.

В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что решение отправить пациента без сопровождения врачей было принято специалистами по итогам комиссии и с учетом картины заболевания. В настоящее время идет проверка – следственные органы дадут оценку деятельности участников ситуации.

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