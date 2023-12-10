Ребенок находится в тяжелом состоянии: что будет с немецкой овчаркой, которая искусала младенца

Стала известна судьба немецкой овчарки, которая напала на младенца в Новой Москве. Пострадавший ребенок был доставлен в больницу для оказания экстренной помощи, а собаку панируют передать заводчику, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Мама ребенка, который едва не погиб в результате нападения животного, рассказала, что овчарке три года. Собака гуляла по участку без поводка, так как раньше никакой агрессии не проявляла. Но в этот раз, когда женщина отлучилась по делам домой и оставила ребенка вместе с овчаркой на улице, она почему-то напала.

Сейчас пострадавший малыш находится в больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. У юного пациента диагностировали множественные раны живота, спины и ног, черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Ранее в Иркутской области бродячие собаки загрызли пенсионера. Пожилой мужчина повстречал животных, когда направлялся в больницу.