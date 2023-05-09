Ребенок на велосипеде случайно убил пожилую женщину в Кузбассе

В Кузбассе ребенок на велосипеде наехал на пенсионерку, после чего та умерла. Очевидцы сообщили об этом в группе «Подслушано в Березовском | Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

Свидетельница происшествия рассказала, как все произошло. Она отметила, что пострадавшая получила черепно-мозговую травму.

«Женщину сбил мальчишка на велосипеде. Пожилая, качают уже минут 20», – написала она в паблике.

Чуть позже другой житель рассказал, что женщину спасти не удалось. Об этом он узнал от своей матери, которая стала свидетелем произошедшего, и сама вызывала скорую помощь.

«Не выжила женщина», – написал он.

Отмечается, что трагический инцидент произошел днем на аллее в центре города Березовский.

Ранее мы писали о том, как шестиклассник на электросамокате сбил пенсионерку в Москве. Утром сотрудница таможни шла на работу по направлению к Куркинскому шоссе. В один момент она почувствовала сильнейший удар, а очнулась на асфальте уже вся в крови. Ее взгляд сразу остановился на мальчике с черным электросамокатом. Он бормотал себе под нос: «Я ее убил, я ее убил».