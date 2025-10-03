«Ребенок мой готов»: появилось видео, сделанное накануне пропажи семьи в Красноярском крае

Пятилетняя девочка, пропавшая вместе с родителями во время похода в Красноярском крае, могла отказаться от путешествия в горы и остаться с бабушкой. Об этом стало известно из видео, снятого ее матерью накануне исчезновения. Кадры попали в распоряжение РЕН ТВ.

«Ребенок мой готов. Мы ей предложили на выбор, с нами или остаться с бабушкой. Ей пять лет, она не сильно любит ходить … Она долго сомневалась, думала. Где-то ее понятно, что отец потащит на руках, где-то — на шее. Возьмем, может быть, рюкзак детский», – сообщила в ролике мать девочки.

Также женщина сообщила о планах семьи на время похода: ночевка в домике в дикой местности, баня и длинная дорога. Родители ребенка больше всего переживали именно из-за последнего.

Тем временем поиски семьи продолжаются. К работам привлечены более 200 человек. Также недавно стало известно, что к ним присоединились волонтеры из «Лиза Алерт».

Кроме того, супругов и их дочь ищут при помощи вертолетом и квадрокоптеров. На данный момент уже осмотрены туристическая тропа, два охотничьих домика и более 20 квадратных метров лесного массива.

Ранее мы писали, что следователи Красноярского края вскрыли автомобиль пропавшей семьи из Железногорска.