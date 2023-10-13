Ребенок из Балашихи умер от удушения в гостях у бабушки

Ребенок из Балашихи запутался в самодельных качелях и умер от удушья, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации журналистов, восьмилетний ребенок приехал в гости к своей бабушке в Липецкую область. Однако отдых для мальчика обернулся страшным происшествием. Когда он захотел покататься на самодельных качелях во дворе — веревка захлестнула шею и ребенок задохнулся.

Мальчика доставили в детскую больницу области, но спасти его не удалось. Следственными органами организована проверка по факту произошедшего.

Ранее мы писали о том, что школьница из Санкт-Петербурга умерла в туалете при загадочных обстоятельствах. Следов насилия на теле ребенка не обнаружили. Известно, что туалет был при этом заперт изнутри. По данным журналистов, школьница воспитывалась в благополучной семье.